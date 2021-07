Grigi: domani la presentazione del calendario di Serie B, si giocherà anche il 26 e 29 dicembre

Alessandria – Manca meno un mese all’avvio del campionato di serie B. La data scelta per il primo fischio d’inizio del torneo cadetto è sabato 21 agosto, con l’open day di venerdì 20. Il torneo si concluderà poi il 6 maggio 2022.

Domani, sabato 24 luglio, a Ferrara sarà ufficialmente svelato il calendario della serie cadetta e dunque anche l’Alessandria conoscerà il proprio cammino in campionato.

A inizio giugno è stato decretato il programma generale del campionato di serie B 2021-22. Ecco, dunque, tutte le date utili da conoscere e ricordare.

Il torneo cadetto si fermerà per i match delle Nazionali di calcio. Ecco in quali date:

5 settembre 2021

10 ottobre 2021

14 novembre 2021

30 gennaio 2022

27 marzo 2022

Come da tradizione, a differenza della Serie A, che ha effettuato un test anni fa, per poi abbandonare la pratica, si giocherà nel “boxing day”, ovvero il 26 dicembre. Spazio anche al match del 29 dicembre, che concluderà l’anno. La sosta invernale si terrà dal 30 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022.

È ufficialmente slittato l’inizio dei Playoff di Serie B, il cui avvio non si terrà il 5, bensì il 12 giugno, con finale prevista il 19. Tutto ciò per consentire il recupero di alcune gare del campionato Primavera 2, mentre si giocherà la Supercoppa tra Verona e Pescara.

Novità del campionato cadetto di quest’anno è la “Goal Line Camera”, una tecnologia ulteriore, approvata dall’Assemblea di Lega Calcio di Serie B, che andrà a integrare il VAR per ogni situazione relativa alla sfera sulla linea di porta. Questo vale anche per i falli e i fuorigioco nell’area di rigore, grazie a una particolare precisione dovuta all’alta frequenza dei fotogrammi.