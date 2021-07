JB Monferrato: possibile l’arrivo del veterano Matteo Formenti

Casale Monferrato – In casa JB Monferrato si prospetta un ritorno importante. Secondo voci di corridoio sempre più crescenti la pista che porta a Matteo Formenti, 39 anni, guardia di Desio, ultima stagione in A2 all’Assigeco Piacenza, si starebbe scaldando. Veterano della pallacanestro italiana, Formenti, potrebbe essere il perfetto sesto uomo che dalla panchina è in grado di spaccare la partita.

Per lui, che a Casale Monferrato sponda Junior, si è affermato in sette stagioni tra il 2002 e il 2009, sarebbe un ritorno sportivo importante.

Gli altri giocatori in corsa per il ruolo sono Bernardo Musso e Lorenzo Ambrosin ma il nome di Formenti pare essere quello più accreditato.