Alessandria – Si ritroveranno la settimana prossima presso la SOMS di Corso Acqui 198, al Quartiere Cristo, i rappresentanti del direttivo del nuovo “Grigi Club Ciccio Marescalco”. In questi giorni stanno arrivando diverse richieste di adesioni per cui il tutto sarà ufficializzato a giorni. Sarà eletto il presidente e costituito ufficialmente il club che sarà presentato alla città a fine agosto insieme al bomber Ciccio Marescalco che incontrerà tutti i tifosi in un programma fitto di iniziative.