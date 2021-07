Oggi l’incontro tra Bobst e sindacati per discutere sul futuro della Cerutti

San Giorgio Monferrato – Si terrà oggi pomeriggio l’incontro tra i sindacati e la Bobst di San Giorgio Monferrato, prima volta che le due parti si incontrano dopo l’aggiudicazione da parte di Bobst Italia della seconda e definitiva asta per l’acquisizione del lotto unico dei beni relativi al fallimento delle società Officine Meccaniche Giovanni Cerutti e Cerutti Packaging Equipment. Sarà l’occasione per le organizzazioni sociali per ribadire, dopo averlo fatto alla curatela, le proprie posizioni ed esigenze.

Nell’incontro si discuterà di piano sociale, cassa integrazione e cooperativa. La cassa è un passaggio molto delicato: gli occhi nelle scorse settimane erano puntati sulla situazione di Embraco dove la cassa è stata prorogata per sei mesi.

Gli altri nodi sono la richiesta di integrare economicamente il piano sociale, ma le risorse per ora sono troppo basse come sottolineato dai sindacati, e lo sviluppo della cooperativa a cui Bobst potrebbe dare degli appalti.