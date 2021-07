Atletica: per un problema al tendine niente Olimpiadi di Tokyo per l’alessandrino La Barbera

Alessandria – Niente Giochi Paralimpici alle Olimpiadi di Tokyo per Roberto La Barbera, argento ad Atene 2004 nel salto in lungo, che dopo l’ultimo tentativo, al meeting di Celle Ligure, ha dovuto ufficialmente dare forfait per un problema al tendine. “Posso curarmi e risolvere il problema, me lo hanno detto il dottor Mauro e Fulvio Massa. Adesso un mese senza corse e salti e solo cure. Proverò a rimettermi in forma per i Mondiali nel 2022, che saranno proprio in Giappone, e sarò ancora più determinato che mai. Mi caricherò guardando, ogni giorno, il video dell’ultimo salto a Celle, quello che non sono riuscito a fare. Da lì ripartirò” ha dichiarato La Barbera.