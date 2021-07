Presunto autore dell’ultima spaccata tenta la fuga fuggendo sui tetti ma il negoziatore lo dissuade e scattano le manette

Alessandria – Flagello di nome e di fatto, il presunto autore di alcune spaccate, l’ultima in ordine di tempo, nel centro di Alessandria, arrestato ieri sera dagli agenti della Questura. Onofrio Paolo Flagello, 38 anni originario di Aversa in provincia di Caserta, potrebbe essere l’autore di altre 18 spaccate nel centro di Alessandria, anche se, nonostante le “meticolose indagini condotte dal reparto guidato dal dirigente Marco Poggi (nella foto), col contributo della Scientifica e delle Volanti” risulta molto improbabile che siano attribuibili tutte a lui. Infatti, dalle indagini che abbiamo svolto noi cronisti, ci risulta che in tutte le spaccate – meno qualcuna – gli autori fossero in branco. Gli è che Flagello, pregiudicato e tossicodipendente, è finito dentro e dovrà rispondere di furto aggravato e tentato furto aggravato. Fatto curioso è che agiva in bici, accompagnato dal suo cane meticcio. L’uomo, già conosciuto dagli investigatori per i suoi precedenti, è stato incastrato da alcune impronte lasciate su alcuni luoghi dei furti e da alcuni particolari che lo rendevano ben riconoscibile, immortalati dalle telecamere: oltre al cane, infatti, aveva diversi tatuaggi sulle braccia e sul collo e una capigliatura folta e riccia, tanto da essere soprannominato “Maradona”. Flagello è stato arrestato ieri sera dopo aver tentato la fuga sul tetto della casa dove abita in via 1821, minacciando di gettarsi nel vuoto. Un negoziatore della questura lo ha convinto a scendere ed è stato arrestato.