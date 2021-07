Bla, bla, bla per la Cerutti ormai definitivamente morta

San Giorgio Monferrato – L’impressione e che si continui “a raccontarla” ai lavoratori in mezzo a una strada dopo il fallimento della Cerutti. A parte una trentina di loro assunti da chi ha comprato il marchio, cioè la svizzera Bobst, e un’altra cinquantina che dovrebbero riunirsi in una cooperativa (che era da fare subito per continuare a lavorare, senza aspettare le tiritere dei sindacati; n.d.r.) le novità dopo l’incontro di ieri tra organizzazioni sindacali e Bobst Italia è una possibile proroga (?) della cassa integrazione e un non meglio precisato piano sociale. Non manca la cattiva notizia per cui le 31 assunzioni cui Bobst è tenuta potranno essere fatte solo alla firma della manleva da parte di tutti i lavoratori, quindi l’incentivo all’esodo con l’integrazione del piano sociale è un passaggio chiave.