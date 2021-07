Centauro di Casale perde la vita in un incidente stradale vicino a Candia Lomellina

Candia Lomellina – Un giovane motociclista di 29 anni, Andrea Canone (nella foto), originario di Trino, residente a Casale Monferrato e impiegato in una ditta di Occimiano, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto attorno alle 22, nel comune di Candia Lomellina, poco dopo il ponte sul Sesia, tra le province di Alessandria e Pavia. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Casale Monferrato e Candia, la motocicletta guidata dal giovane è finita in curva contro il guard rail e l’impatto è stato fatale. Sul posto sono immediatamente accorsi i soccorsi, l’ambulanza del 118, partita da Casale, e i Carabinieri di Casale e Candia, ma non è stato possibile salvare la vita allo sfortunato giovane. Forte il cordoglio sul territorio, soprattutto a Trino, dove Andrea Canone era molto conosciuto.