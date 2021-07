In alta Val Borbera non esiste più il medico di famiglia

Cabella Ligure – Si calcola che siano circa 2.000 i residenti nell’alta Val Borbera – quella da Cabella Ligure in su, oltre gli 800 metri di altitudine – senza medico di famiglia. Da dieci giorni, cioè da quando il dottor Daglio, unico medico condotto della zona, è stato ricoverato all’ospedale per cui s’è interrotto il servizio medico per i circa duemila mutuati di Cantalupo, Albera, Rocchetta, Roccaforte, Mongiardino, Cabella e Carrega, sono in emergenza in quanto non si effettuano più nemmeno i prelievi di sangue, mentre l’Asl s’è dimenticata di nominare un suo sostituto. A tutto ciò si aggiunge l’emergenza Covid per cui l’Asl aveva avviato proprio in alta Val Borbera i primi centri vaccinali diffusi sul territorio, dove operavano i medici di famiglia ma ora per le seconde dosi bisogna andare a Novi. A complicare ulteriormente la vita è l’infermiera che è andata in pensione per cui non si fanno nemmeno più i prelievi del sangue.