Pallacanestro femminile 3×3: gioie e dolori per Giulia Rulli della Autosped Castelnuovo Scrivia con la Nazionale alle Olimpiadi di Tokyo

Tokyo – Inizia bene il cammino dell’Italia del basket femminile 3×3 a Tokyo dove milita anche Giulia Rulli, nuova giocatrice della Autosped Castelnuovo Scrivia in A2. Nella prima storica partita alle Olimpiadi successo con la Mongolia, 15-14. Purtroppo non riesce il bis contro la Francia, una delle favorite per l’oro. Avanti 7-1, le azzurre di coach Angelo Capobianco si sono fatte rimontare e hanno ceduto 19-16.

Prossimi match contro la Romania e poi contro la Cina.