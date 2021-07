Adriatici ammette: “Ero solito portare la pistola in tasca, col colpo in canna e senza sicura”, e a Voghera si scatena la piazza

Voghera – L’assessore della lega Massimo Adriatici (in giunta a Voghera) davanti al Gip della Procura della Repubblica di Pavia, ha ammesso: “Ero solito portare la pistola in tasca, col colpo in canna e senza sicura perché nelle situazioni di pericolo la sicura avrebbe potuto farmi perdere tempo”. Lo “Sceriffo” come chiamano Adriatici a Voghera ha confessato che martedì sera, in piazza Meardi a Voghera, prima di uccidere il trentottenne marocchino Youns El Boussetaoui, ha estratto l’arma dalla tasca dei pantaloni già nel momento in cui si avvicinava a lui: “Volevo che lui si accorgesse che ero armato”. Dopo queste dichiarazioni la Gip Maria Cristina Lapi non ha avuto dubbi e ha convalidato l’arresto di Adriatici per eccesso colposo di legittima difesa, finito ai domiciliari in una località protetta per via di un “serio e fondato timore per la sua incolumità e sicurezza”. Inoltre la giudice Lapi ha detto che l’atteggiamento di Massimo Adriatici “riflette la pericolosità dell’indagato, la sua attitudine a porre in essere reazioni sovradimensionate nel caso in cui si trovi in situazioni di criticità”.

Inoltre l’imputato, che s’è sospeso dalla carica di assessore, ha dato due versioni diverse tra il primo e il secondo interrogatorio: davanti al pm: “Ricordo che mentre stavo cadendo notavo il soggetto avvicinarsi, come per continuare a colpirmi. Mentre cadevo mi è partito un colpo. Non riesco a ricordare se sia partito per via della maggiore stretta esercitata a causa della manata al volto o in seguito della caduta”, davanti alla gip: “A causa del colpo alla testa mi sono ritrovato in uno stato di forte stordimento, tale da non essere in grado di ricordare cosa sia successo quando è partito il colpo”.

Intanto a Voghera, in Piazza Meardi dove è morto Youns El Boussetaoui, più di duemila persone si sono riunite per protestare contro l’uccisione del marocchino al grido di “Assassini! Assassini!” rivolto alle forze dell’ordine che presidiavano la zona.

Un ragazzo arrivato dal Senegal, a un certo punto, ha preso la testa della manifestazione, sventolava un tricolore e sopra c’era scritto: Giustizia per Youns. E poi è arrivato un altro ragazzo nato a Pavia da genitori di Casablanca, che ha detto così: “Doveva essere aiutato, non giustiziato dallo sceriffo”.

Prende il microfono il fratello della vittima, Amin Bousettaoui: “Non una parola di condoglianze. Non un fiore. Nemmeno una telefonata dal Comune di Voghera. Niente. Per loro non esistiamo, non contiamo. Siamo il nulla”.

Perché dal Comune non una parola di vicinanza ai familiari della vittima e di condoglianze?

L’unica risposta è arrivata dall’assessora al Commercio Francesca Miracca (nella foto a lato) che in un’intervista al Foglio ha detto: “Domani spariamo davvero”.

Salvo smentite (al Foglio) ha detto così. No comment.