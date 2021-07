Ecco il percorso dei Grigi in Serie B

Ferrara – È stato presentato ufficialmente ieri sera a Ferrara il calendario della prossima Serie B 2021-2022. Questo il calendario completo del campionato per quanto riguarda l’Alessandria. Restano ancora da definire anticipi e posticipi.

1° giornata: Benevento-Alessandria (andata 21 agosto 2021; ritorno 29 dicembre 2021)

2° giornata: Pisa-Alessandria (and. 28 agosto 2021; rit. 15 gennaio 2022)

3° giornata: Alessandria-Brescia (and. 11 settembre 2021; rit. 22 gennaio 2022)

4° giornata: Lecce-Alessandria (and. 18 settembre 2021; rit. 5 febbraio 2022)

5^ giornata: Alessandria-Ascoli (and. 21 settembre 2021; rit. 12 febbraio 2022)

6^ giornata: Perugia-Alessandria (and. 25 settembre 2021; rit. 19 febbraio 2022)

7° giornata: Alessandria-X (Chievo o Cosenza) (and. 2 ottobre 2021; rit. 26 febbraio 2022)

8° giornata: Como-Alessandria (and. 16 ottobre 2021; rit. 1 marzo 2022)

9° giornata: Alessandria-Crotone (and. 23 ottobre 2021; rit. 5 marzo 2022)

10° giornata: Alessandria-Frosinone (and. 28 ottobre 2021; rit. 12 marzo 2022)

11° giornata: Monza-Alessandria (and. 1 novembre 2021; rit. 15 marzo 2022)

12° giornata: Alessandria-Ternana (and. 6 novembre 2021; rit. 19 marzo 2022)

13° giornata: Spal-Alessandria (and. 20 novembre 2021; rit. 2 aprile 2022)

14° giornata: Alessandria-Cremonese (and. 27 novembre 2021; rit. 5 aprile 2022)

15° giornata: Pordenone-Alessandria (and. 30 novembre 2021; rit. 9 aprile 2022)

16° giornata: Alessandria-Cittadella (and. 4 dicembre 2020; rit. 18 aprile 2022)

17° giornata: Reggina-Alessandria (and. 11 dicembre 2021; rit. 25 aprile 2022)

18° giornata: Alessandria-Parma (and. 18 dicembre 2021; rit. 30 aprile 2022)

19° giornata: L.R. Vicenza-Alessandria (and. 26 dicembre 2021; rit. 6 maggio 2022)

“Siamo in Serie B e c’è innanzitutto l’orgoglio per essere arrivati dove volevamo. Chiaro che tutte le partite che ci attendono saranno impegnative, a cominciare dall’esordio a Benevento, contro una squadra che lo scorso anno faceva la A ma noi ce la giocheremo, sereni e determinati” il commento del presidente dei Grigi Luca Di Masi.

Oggi, intanto, nel ritiro di Cantalupa l’Alessandria terrà la sua seconda amichevole. L’avversario, alle 18, sarà lo Spazio Talent Soccer, formazione torinese che milita in Prima Categoria.