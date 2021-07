La Liguria è isolata, le autostrade sono al collasso

Genova – Le strade e le autostrade della Liguria sono tutto un cantiere ma i lavori vanno avanti a rilento. Risultato? La Liguria è isolata. E d’estate questo fatto può costituire un dramma, per il turismo ma anche per i servizi, con mezzi di soccorso bloccati nel traffico e consegne di medicinali a rischio, sia per le farmacie che per gli ospedali. La situazione generale ostacola anche parte della viabilità urbana col rischio di mettere in serio pericolo pure l’operato delle pubbliche assistenze e dei corrieri che effettuano consegne giornaliere di farmaci. Una decisione sul da farsi sarà forse presa domani ma, tanto pe dirne una e salvo cambiamenti, dal 9 al 24 agosto sulla A10 sarà disponibile una sola carreggiata per due sensi di marcia dal casello di Genova Aeroporto a quello di Genova Pra’ per consentire la messa in sicurezza delle gallerie autostradali. Sarà chiuso il casello di Genova Pegli in entrata verso Savona e in uscita provenendo da Genova mentre quello di Genova Pra’ sarà chiuso in uscita provenendo dal centro cittadino. Parte del traffico autostradale si riverserà sulla viabilità ordinaria e il casello di Arenzano rischia di essere preso d’assalto da chi non potrà uscire a Pra’.