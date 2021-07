Olimpiadi Nuoto: sfumata la finale dei 100 rana per l’alessandrino Federico Poggio

Tokyo – Si è fermato in semifinale il percorso nei 100 rana olimpici per Federico Poggio. A Tokyo 2020 il ventitreenne ex portacolori dello Swimming Club Alessandria e del Derthona Nuoto ha nuotato in 59.91/100, un tempo più alto rispetto al 59.33/100 dei quarti di finale.

Poggio ha nuotato nella prima semifinale, in corsia 2, e ha purtroppo pagato un passaggio lento nella prima vasca, chiusa in 28.25.