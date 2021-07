Per l’acquisto di Conbipel ci sono nuove offerte

Cocconato – La procedura per la cessione di Conbipel, storica azienda di Cocconato d’Asti in amministrazione straordinaria, compie nuovi passi che lasciano ben sperare su cessione e rilancio. In settimana c’è stato un nuovo incontro coi sindacati per fare il punto della situazione con l’aggiornamento sulle prospettive di vendita fatto dal commissario straordinario Luca Jeantet. Esistono quattro offerte d’acquisto e si attende l’autorizzazione da parte del Mise del programma del bando ufficiale del progetto avanzato dal commissario. Nei prossimi giorni la palla passerà al tribunale che esaminerà lo stato passivo, questo permetterà al primo gruppo di lavoratori di accedere al recupero del credito. Nelle scorse settimane ancora una volta aveva fatto capolino il nome di Oviesse, in più occasioni associato a Conbipel. Un interessamento in qualche modo messo nero su bianco ma con intenzioni limitate esclusivamente a rilevare alcune delle attività dell’azienda di Cocconato. L’interessamento aveva preso forma attraverso il prospetto dell’aumento di capitale di 79,9 milioni. Shopping che nei mesi scorsi aveva interessato altri marchi e negozi del settore abbigliamento, proseguito con la manifestazione di interesse spedita al commissario di Conbipel che ha chiuso il 1° trimestre 2021 con perdite finali per 13,64 milioni e vendite in calo a 21,78 milioni contro i circa 31 milioni dello stesso segmento 2020. Una flessione – ma si guarda al bicchiere mezzo pieno – che viene spiegata per via dei forti sconti sui prezzi che Conbipel ha attuato per tentare di arginare le difficoltà dovute all’emergenza Covid.