Significativa manifestazione No Vax contro il Green Pass in Piazza Libertà

Alessandria – Ieri pomeriggio verso le cinque più di mille manifestanti si sono riuniti e hanno riempito Piazza della Libertà per protestare contro il Vaccino anticovid e il Green Pass. Una scelta liberticida, secondo loro, e inutile perché il vaccino serve – se serve – a chi lo fa e non agli altri. Quindi il leitmotiv che lo vuole utile per tutti è privo di fondamento. Al grido di “No green pass” e “Libertà, libertà”, cui noi di Alessandria Oggi ci associamo, gli oltre mille partecipanti si sono uniti idealmente ad altri manifestanti riuniti in contemporanea in altre piazze d’Italia. Riassumendo, la posizione dei no vax è che il vaccino è una scelta e non può essere imposto. Deve essere salvaguardata la libertà tutelata dallo Stato Liberale e dalla Costituzione, altrimenti siamo in una dittatura sanitaria. E anche in questo caso noi di Alessandria Oggi, che siamo liberali, la pensiamo allo stesso modo.