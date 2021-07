Arrighini via dall’Alessandria? Tre club interessati all’attaccante toscano

Alessandria – Andrea Arrighini via dall’Alessandria? Le voci di corridoio si rincorrono sempre più e stamane è stata data notizia di una fumata grigia per quanto concerne il rinnovo del suo contratto col club piemontese. La punta ex Cittadella potrebbe, dunque, accasarsi altrove e le squadre che si sono fatte sotto per assicurarsi le prestazioni del giocatore pisano sarebbero già diverse. Si parla, infatti, di Ascoli, Reggina e Frosinone che avrebbero già manifestato interesse per l’attaccante trentunenne.