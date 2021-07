Auto in fiamme in autostrada, Vigili del Fuoco impegnati nella notte

Felizzano – Ieri sera verso le undici e mezzo, per cause in corso di accertamento una Citroen C4 è andata a fuoco mentre viaggiava sull’autostrada A21 in direzione Torino, all’altezza del casello di Felizzano. I Vigili del Fuoco del comando di Asti, coadiuvati dai colleghi di Alessandria, sono stati impegnati nel cuore della notte per avere ragione delle fiamme che hanno completamente distrutto il veicolo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono durate tre ore. Verso le tre l’area è tornata agibile e il traffico scorreva regolarmente. Sul posto sono intervenuti anche personale di Autostrade e la Polizia Stradale di Alessandria. Per fortuna non ci sono vittime in quanto il conducente dell’auto ha fatto in tempo ad accostare il veicolo e a mettersi in salvo.

Seguiranno aggiornamenti.