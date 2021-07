Due casalesi nei guai per minacce, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale

Casale Monferrato – Una giornata decisamente movimentata quella di martedì scorso per la polizia del Commissariato di Casale Monferrato. Gli agenti sono dovuti, infatti, intervenire tra viale Lungo Po e via XX Settembre per alcune persone moleste.

La prima segnalazione riguardava un uomo che con una bottiglia rotta minacciava i passanti. Al loro arrivo gli operatori non trovavano riscontro alla segnalazione, ma si imbattevano in un uomo con una bottiglia in mano integra e in stato di agitazione. Il nervosismo era causato, secondo le sue dichiarazioni, da una discussione con la fidanzata e con due passanti che si erano intromessi. Appreso quanto necessario sui fatti accaduti la Volante si allontanava.

Poco dopo una seconda segnalazione, riguardante una ragazza vittima di violenze che si trovava in via XX settembre. Sul posto gli agenti avevano trovato a terra il soggetto di prima, bloccato da un ragazzo e da una ragazza, mentre una quarta persona, la fidanzata dell’uomo, a terra, seduta a distanza in lacrime.

La situazione si era ulteriormente complicata dall’atteggiamento del ragazzo e della ragazza che bloccavano il soggetto del primo intervento. I due, infatti, avevano iniziato a insultare gli agenti che, in seguito ad accertamenti, avevano scoperto che i quattro avevano trascorso qualche ora abusando di sostanze alcoliche che aveva abbassato loro i freni inibitori.

L’uomo e la donna che avevano minacciato e offeso gli operatori sono stati, alla fine, segnalati per i reati di minaccia, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

La ragazza aveva anche tentato di sputare verso i poliziotti e contro l’autovettura di servizio, mentre l’uomo si era scagliato contro gli agenti.