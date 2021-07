Grigi: il difensore della Reggina Liotti nuovamente “nel mirino”

Alessandria – Torna a farsi largo, nel calciomercato estivo dell’Alessandria, il nome di Daniele Liotti, difensore ventisettenne attualmente nelle file della Reggina. Stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore potrebbe lasciare il club calabrese già quest’anno anche se il suo contratto con gli Amaranto scade nel 2022.

Il giocatore, come peraltro ribadito dal ds dei Grigi Fabio Artico, rientrerebbe nel profilo che cerca l’Alessandria, alla ricerca, per il prossimo campionato di Serie B, di elementi che abbiano esperienza nella serie cadetta.

Da non sottovalutare, inoltre, il fatto che Liotti sia capace di occupare diversi ruoli che vanno da quello di centrale di difesa a quello di esterno mancino di fascia.