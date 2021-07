Il Piemonte si ribella e dice “No” al Green Pass

Torino – Erano tremila per la questura, ma più del doppio per gli osservatori indipendenti, coloro che hanno manifestato sabato pomeriggio a Torino in Piazza Castello contro il Green Pass. Dalla folla, radunata davanti al palazzo della Regione Piemonte, si è alzato il grido “Libertà” coi dimostranti che si sono poi mossi in corteo lungo via Po.

Quasi duemila erano i manifestanti ad Alessandria, compreso un noto primario e alcuni sanitari di vari ospedali, davanti al Municipio contro il green pass e i vaccini.

Manifestazione “No green pass” anche a Saluzzo, nel Cuneese, dove un migliaio di persone sono scese in Piazza Cavour, richiamate da un tam tam social, per protestare contro le scelte governative di imporre il Green pass e altre forme di controllo agli spostamenti per chi non è vaccinato.

Anche a Novara c’è stata una manifestazione di circa 2500 persone, molte provenienti dalla vicina Lombardia, che si sono radunate nella centrale Piazza Puccini, dove hanno ripetutamente scandito slogan come “Non siamo cavie”, “No alla dittatura” e “Libertà! Libertà!”. Attorno alle 19,30, la manifestazione si è sciolta dopo che i manifestanti avevano intonato in cerchio, tenendosi per mano, l’Inno di Mameli.