Merce alimentare avariata sequestrata dalla Polizia Stradale di Ovada all’interno di un autocarro

Tagliolo Monferrato – Doveva essere un normale controllo di routine. Poi, però, un odore nauseabondo proveniente dal cassone di un autocarro Peugeot Boxer ha portato gli agenti della Polizia Stradale di Ovada a effettuare controlli maggiormente approfonditi. Aperti i portelloni posteriori, i tutori dell’ordine hanno scoperto che i prodotti alimentari freschi e surgelati trasportati erano in cattivo stato di conservazione e completamente scongelati.

Dai documenti di trasporto, la merce doveva essere mantenuta a una temperatura di -15 gradi ma, all’interno del vano di carico, come indicato dal display installato sul cruscotto del mezzo, c’erano +16,7 gradi e questo a causa del gruppo refrigerante che non era in funzione.

La merce alimentare è stata così posta sotto sequestro dagli agenti della Stradale ovadese coadiuvati dal personale dell’Asl di Acqui Terme, giunto sul posto e che ha confermato il cattivo stato di conservazione degli alimenti.

Il guidatore di 33 anni e il passeggero di 37 sono stati sanzionati con una multa di 1.032 euro e sono anche stati deferiti alla Procura della Repubblica di Alessandria per trasporto di generi alimentari in cattivo stato di conservazione.