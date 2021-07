Niet dei residenti al biodigestore di Valmadonna

Alessandria – Nonostante le richieste di rettifica e le conferenze stampa, la società genovese che vuole insediare un biodigestore a Valmadonna per produrre biometano non riesce a convincere i residenti che, anzi, sono sempre più contrari a tale progetto. Il prezzo da pagare sono seimila camion carichi di liquami per la lavorazione di oltre 70.000 tonnellate annue fra liquame bovino, letame bovino e macinato di triticale, sorgo, pula di riso. Alle proteste del Comitato No-Biogas Valmadonna e della delegazione Fai di Alessandria contro il progetto di impianto “Alessandria Biometan” nella frazione di alessandrina si è unita Legambiente di Ovada che rilancia la battaglia, anche se non potrà essere presente alla presentazione del progetto in programma oggi pomeriggio alle sei e mezzo, nella sala conferenze del Centro congressi di Alessandria, in piazza Fabrizio De Andre’, 76. Alle motivazioni logiche esiste anche la legge che vieta espressamente l’insediamento di aziende operanti nello smaltimento di scarti organici in aree agricole qual è quella di Valmadonna. La legge regionale infatti consente lo smaltimento di scarti interni aziendali per cui ciascuno può smaltire la propria merda ma non anche quella degli altri. Inoltre nell’area di Valmadonna esistono molti pozzi idrici come il pozzo potabile di Cascina Porcellana immediatamente a valle dell’impianto che si vuole realizzare e che sarebbe inevitabilmente inquinato dal percolato che filtrerebbe in profondità. Il progetto è stato presentato nel 2019 e modificato nel 2020. Nell’ultima conferenza dell’11 marzo scorso la Provincia ha imposto uno stop al progetto chiedendone una rivisitazione. Il proponente Ravano Power, con sede a Genova, dovrà presentare ulteriori modifiche. Prima della conferenza dei servizi oggi la presentazione pubblica dell’ultima versione del progetto. La Provincia pubblicherà i documenti ufficiali che Ravano Power deve presentare entro il 16 agosto, pena la decadenza immediata dal procedimento di autorizzazione in corso.