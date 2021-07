Pallavolo femminile: due alessandrine campionesse d’Italia nella categoria Under 15

Alessandria – Alice Giacomin e Martina Sacco, entrambe classe 2006, sono diventate campionesse d’Italia nella pallavolo femminile categoria Under 15. Prodotti del fiorente vivaio dell’Alessandria Volley, le due atlete hanno centrato il prestigioso traguardo tra le file dell’ In Volley Cambiano Piemonte che a Palermo ha conquistato la finale nazionale.

Le società dell’In-Volley e dell’Alessandria Volley da alcuni anni hanno instaurato un proficuo rapporto di collaborazione e il prestito delle due giovani del vivaio guidato dal Direttore Tecnico Massimo Lotta ne sono testimonianza. Giacomin e Sacco, che per tutto l’anno hanno svolto allenamenti in parte a Cambiano e altri con l’Alessandria Volley, hanno disputato più campionati nei due sodalizi.

Una vittoria che sottolinea il fatto da parte dell’Alessandria Volley di “voler alzare l’asticella” come rimarcato dal neopresidente Andrea La Rosa.