Scontro tra un furgone e un’auto sulla A21 tra il casello di Felizzano e Alessandria Ovest: tre feriti non gravi

Alessandria – I Vigili del Fuoco di Alessandria, unitamente al 118, sono intervenuti stamane intorno alle undici sulla A21 per un incidente tra un furgone e un’auto, avvenuto tra il casello di Felizzano e Alessandria Ovest, in direzione Piacenza.

Tre le persone coinvolte, ferite non in modo grave e trasportate all’ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

All’arrivo dei soccorsi, infatti, tutti erano usciti autonomamente dai rispettivi mezzi.