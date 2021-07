Si arrampica su un albero e non riesce più a scendere: salvato dai Vigili del Fuoco

Acqui Terme – Tanta paura ma nessuna conseguenza grave grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Acqui che hanno portato in salvo un ragazzo di 17 anni, di nazionalità statunitense: lunedì pomeriggio, intorno alle 5, il giovane si era infatti arrampicato su un pino in piazza Italia ma, una volta raggiunta un’altezza di 15/20 metri, si è poi reso conto che da solo non sarebbe più riuscito a scendere. Dopo due ore di lavoro tre squadre dei Vigili del Fuoco, una di Acqui e due di Alessandria a supporto, sono riuscite, grazie a manovre di derivazione alpinistica, a raggiungerlo, imbragarlo e a portarlo in salvo. Sul posto erano nel frattempo sopraggiunti anche i Carabinieri e il personale del 118. Tutto, quindi, si è risolto per il meglio. Dalle prime ricostruzioni è stata esclusa l’ipotesi che il ragazzo si volesse togliere la vita gettandosi dalla cima della pianta.