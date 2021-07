A Novi è guerra alle colonie di piccioni

Novi Ligure – Uno sgravio sulla Tari per tutti i cittadini che contribuiranno a combattere la proliferazione dei picconi, nel rispetto comunque delle norme sulla tutela degli animali.

A ribadirlo è il segretario della Lega di Novi e consigliere comunale Giacomo Perocchio che ha annunciato misure drastiche e la ripresa dell’annosa battaglia ai volatili.

Nel corso degli anni Novi ha sperimentato numerosi interventi: dai dissuasori agli “spilloni” alla sterilizzazione con mangimi antifecondativi, fino addirittura all’utilizzo di un rapace addestrato, con l’intento di bonificare l’area con la sua presenza. In quest’ultimo caso, il rapace aveva il compito di effettuare una cattura al giorno, con l’obiettivo di spaventare le colonie che però non facevano altro che spostarsi e quindi portare il problema altrove.

L’emergenza sanitaria ha congelato un progetto che l’amministrazione Cabella stava avviando pochi mesi dopo l’insediamento e che adesso è ripreso per contenere le principali colonie localizzate nel centro storico, nell’area dell’ex caserma Giorgi, nell’ex opificio di fronte al cimitero e nella discarica.

Nello specifico il piano è impostato su tre anni e poggia sulla somministrazione di un mangime antifecondativo di ultima generazione, a base di nicarbazina, uno speciale medicinale veterinario. Si tratta dello stesso mangime usato con successo in numerose città italiane. La campagna di sterilizzazione comporta un costo tra i 10.000 e i 15.000 euro, in base al numero delle somministrazioni.