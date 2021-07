Torna la festa patronale ma senza fuochi artificiali

Novi Ligure – Dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza pandemica, torna a Novi Ligure la festa patronale dedicata alla Madonna della Neve, insieme alla tradizionale fiera che si svolgerà dal 3 al 5 agosto. Torneranno quindi le bancarelle che animeranno il centro storico e viale Saffi. E ci sarà anche il concerto della Madonna della Neve che sarà eseguito dal Corpo musicale Romualdo Marenco il 3 agosto alle 22 al parco Castello. A mancare sarà lo spettacolo di fuochi d’artificio e tre sono i motivi, come sottolineato dal sindaco Cabella: “innanzitutto per non creare assembramenti. Quindi per andare incontro alle richieste dei proprietari di animali d’affezione che più volte hanno posto il problema dello spavento che a causa dei botti subiscono i loro amici a quattrozampe. Infine, perché avremmo avuto problemi sulla scelta della sede”. Non è infatti più possibile fare i fuochi d’artificio all’ex ippodromo, perché troppo vicino alla strada provinciale e neppure in zona stadio, per non rischiare di rovinare il nuovo campo da calcio in sintetico costato centinaia di migliaia di euro. Confermata, invece, il 4 agosto la serata con il “Mago delle bolle di sapone” Michele Cafaggi con il suo show itinerante, scelto apposta per evitare assembramenti. Sempre il 4 agosto, alle 21, la Collegiata ospiterà il concerto dell’organista Daniela Scavio con la voce recitante del noto attore Simone Barbato. Da sottolineare, infine, il ritorno, dopo la prima edizione dell’anno scorso, della manifestazione “Novi gelato in festa”, tributo alle eccellenze artigiane della gelateria locale.