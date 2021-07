Arrighini resta nei Grigi, proposte dalla Serie C per Eusepi

Alessandria – Andrea Arrighini resta all’Alessandria. Cambia, dunque, lo scenario per quanto concerne il destino dell’attaccante toscano ex Cittadella. Il giocatore, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, affronterà l’imminente stagione di Serie B con la maglia grigia fino al prossimo giugno, mese in cui scade il suo contratto col club di patron Di Masi. Si vedrà allora se la società vorrà tenerlo ancora o cederlo. Negli ultimi giorni si erano fatti i nomi di tre club interessati al giocatore, Ascoli, Reggina e Frosinone, ma la società piemontese ha ribadito che Arrighini non è un elemento in partenza.

Dalla Serie C, sempre secondo le ultime voci di mercato, sarebbero arrivate proposte per Umberto Eusepi ma sembra non ci sia nulla di concreto. Quasi certamente in partenza, invece, Scognamillo e Blondett.