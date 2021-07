Cerutti: si va verso la conferma di Bobst che però assumerà a tempo indeterminato solo trenta lavoratori

Vercelli – Salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, oggi la situazione della Cerutti potrebbe prendere una direzione precisa e definitiva. Ieri scadeva il termine entro cui Rinascita Seconda avrebbe potuto presentare un ricorso dopo che Bobst Italia si è aggiudicata la seconda e definitiva asta per l’acquisizione del lotto unico dei beni relativi al fallimento delle società Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S. p. a. e Cerutti Packaging Equipment S.p.a.

Ma fino a ieri in Tribunale a Vercelli non era stato depositato nulla e dunque se nella casella di posta non comparirà nessuna comunicazione oggi l’iter proseguirà nel solco tracciato da Bobst Italia.

Dunque quale sarà il futuro dei lavoratori? Solo trenta, infatti, saranno assunti immediatamente da Bobst a tempo indeterminato. E tutti gli altri?

Rinascita Seconda S.r.l, la cordata di Marco Drago, Diana Bracco, Ernesto Pellegrini e Franco Goglio con la partecipazione di Invitalia attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese dopo l’apertura delle buste del 15 luglio aveva manifestato “profondo dispiacere per l’esito della gara”. Ma di certo chi resterà a casa non saprà cosa farsene del dispiacere di Rinascita. Per chi voleva semplicemente lavorare, e non rientra nelle assunzioni di Bobst, adesso che strade si apriranno?

Una situazione terribilmente complicata e che resta aperta come aperta resta la questione della cooperativa con Bobst disponibile a stipulare contratti d’appalto con la struttura in cui lavorerebbero altri ex lavoratori delle aziende fallite.

In questi giorni, intanto, sia per i dipendenti dello stabilimento di Casale sia per quello di Vercelli sono in arrivo tre mensilità di cassa integrazione. Si tratta delle cifre disposte per aprile, maggio e giugno. E poi? Cosa aspetta i lavoratori rimasti fuori dai piani di Bobst nell’immediato futuro?