Coi Grigi in Serie B torna Cichinisio

di Andrea Guenna – Era il 12 ottobre 2012 e Cichinisio iniziava la collaborazione con Alessandria Oggi. Il primo articolo raccontava le vicende della giunta comunale alle prese col dissesto e con le partecipate piene di debiti.

Ma si stufò presto perché era molto più interessato all’Alessandria Calcio 1912 che, dopo le brutte vicende degli anni precedenti, stava rialzandosi e prometteva bene. I Grigi erano sempre nella sua testa e nel suo cuore per cui ben presto iniziò a occuparsene scrivendo di calcio e mandando a quel paese i colleghi che non digerivano il fatto che facesse il triplo dei loro lettori. Ora che i Grigi sono finalmente approdati in Serie B, lo abbiamo chiamato per capire se, per caso, nonostante la sua pigrizia, possa farci l’onore di una sua rinnovata collaborazione per quanto riguarda il calcio ad alto livello. “Ci penso” ha risposto al redattore che lo aveva chiamato chiudendogli praticamente il telefono in faccia. Non so se qualcuno si ricorda di Scarpantibus, un personaggio immaginario, dispettoso, irriverente con chiunque e facente parte del cast della splendida trasmissione Rai targata Arbore intitolata “Quelli della Notte”, anni ‘80. Ebbene Cichinisio, come Scarpantibus, se ne frega, non le manda a dire e di calcio, chissà perché, si intende da morire. Non sopporta i giornalisti sportivi che sono lì per sbaglio e che manda regolarmente a quel paese, come ha fatto per anni con la povera “Penna Cadente”. Niente di personale, Cichinisio è fatto così, bisogna lasciarlo stare e far finta di niente. Gli lasciamo lo spazio che merita perché, a parte il caratteraccio che si ritrova, di calcio può veramente dire la sua.

Bentornato brutto rospo, nonostante tutto siamo felici di averti di nuovo a bordo.