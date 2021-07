Maltempo nelle zone di Novi Ligure e Ovada: ribaltato un tir sulla A7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia

Novi Ligure – Una forte ondata di maltempo si è abbattuta oggi sulla provincia di Alessandria e sta causando diversi disagi. Le zone più colpite sono quelle fra Ovada e Novi Ligure. La Protezione Civile della Provincia di Alessandria ha segnalato intorno alle 14 problematiche alla viabilità sulle strade della Valle Lemme e Valle Orba per acqua e fango sulla strada a causa di violenti piovaschi improvvisi.

Smottamenti sono stati segnalati sulla Sp 158 della Lomellina tra Novi Ligure e il Comune di Gavi. In particolare è stata segnalata la presenza di fango lungo la strada che unisce i due Comuni. Segnalato anche l’innalzamento del torrente Erro a seguito delle piogge sul confine ligure.

A Gavi allagamenti in strada Piona e in particolare in località Valle. Ad Arquata Scrivia allagata con 40 centimetri d’acqua la strada comunale Moriassi-Pradella. In piena anche il Piota a Lerma e si segnalano allagamenti su A26 tra Ovada e Masone.

Un incidente è poi avvenuto nel primo pomeriggio lungo l’autostrada A7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Un mezzo pesante si è ribaltato in direzione Milano probabilmente a causa della pioggia battente che ha reso l’asfalto scivoloso. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco di Novi Ligure, insieme al personale di Autostrade per l’Italia. L’autista del camion è rimasto ferito ma non in maniera grave.

Nessun altro automezzo è stato coinvolto ma il tratto è rimasto chiuso fino alle 13:50 quando è stato poi riaperto ma solo in parte: è percorribile, infatti, una sola corsia e a causa di questo si sono formate inevitabili code fino a sette chilometri.

Chiusa di nuovo la statale 456 del Turchino per la forte pioggia che ha colpito Ovada. Al momento resta chiusa, il tratto è monitorato da Anas. Si valuta la riapertura nelle prossime ore.

Aggiornamento delle 17:50

Prosegue l’allerta maltempo sul territorio provinciale a causa delle forti piogge che sono cadute tra Piemonte e Liguria. Tra le zone più colpite quelle del novese e dell’ovadese. Ma anche ad Acqui Terme il fiume Bormida è sorvegliato speciale. Il sindaco di Acqui, Lorenzo Lucchini, ha raccomandato ai cittadini la massima prudenza durante gli spostamenti. Sul Sassello si sono registrati diversi danni a causa delle abbondanti precipitazioni.