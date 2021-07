Pallacanestro Serie A2: Matteo Formenti torna alla JB Monferrato dopo 12 stagioni

Casale Monferrato – Matteo Formenti, una delle bandiere della Junior Casale Basket negli anni 2000, torna a Casale Monferrato dopo 12 stagioni. L’annuncio della firma della guardia, 39 anni, con la JB Monferrato è arrivato lunedì pomeriggio: sarà il sesto uomo della squadra di coach Andrea Valentini. A Casale dal 2002 al 2009, oltre 200 partite in Junior con la promozione in A2, Formenti torna nella sua città d’adozione dopo una carriera lunga e importante, anche il triplete a Sassari con Meo Sacchetti.

Nelle ultime stagioni esperienze in A2 tra Tortona e Piacenza.