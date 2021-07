Pallacanestro, Supercoppa: il calendario delle sfide della Bertram Derthona

Tortona – È stato annunciato, ieri, il calendario della Supercoppa 2021 di pallacanestro, primo evento ufficiale della stagione 2021-2022 per la Bertram Derthona, inserita nel Gruppo D insieme ad Allianz Pallacanestro Trieste e Aquila Basket Trento, e che farà il proprio debutto lunedì 6 settembre sul campo dell’Allianz Pallacanestro Trieste.

I Leoni giocheranno la prima in casa mercoledì 8 settembre contro la Dolomiti Energia Trentino, mentre riposeranno nella prima giornata, prevista per sabato 4 settembre. Domenica 12 e martedì 14 settembre la Bertram sarà di scena nelle partite del girone di ritorno.

Di seguito il calendario completo dei Leoni:

Lun 06/09 Allianz Pallacanestro Trieste-Bertram Derthona Basket Tortona

Mer 08/09 Bertram Derthona Basket Tortona-Dolomiti Energia Trentino

Dom 12/09 Bertram Derthona Basket Tortona-Allianz Pallacanestro Trieste

Mar 14/09 Dolomiti Energia Trentino-Bertram Derthona Basket Tortona.