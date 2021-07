Rimosso dall’incarico l’amministratore delegato di Amv Igiene Ambientale

Valenza – Il suo operato non è “in linea coi programmi del Comune”. Una mail con preavviso di protocollo che, a Valenza, ha revocato Roberto Contotto (nella foto-web de Il Piccolo) dall’incarico di amministratore delegato di Amv Igiene ambientale.

Eppure, con il subentro della nuova amministrazione, l’ormai ex amministratore delegato aveva coinvolto in diverse occasioni il Comune per le scelte da attuare a Valenza sulla raccolta dei rifiuti: dalla decisione di acquistare cassonetti nuovi a quella di collocarli vicino alle utenze di case sparse in città per facilitare il compito ai cittadini. Aveva introdotto la novità della raccolta di mobili usati nell’isola ecologica dell’Amv, con la possibilità di ritiro da chi ne avesse avuto bisogno, e da ultimo incentivi per la consegna del verde e delle potature di alberi.

Tutte scelte condivise con l’amministrazione anche se ultimamente Contotto aveva fatto presente che il parco mezzi e veicoli era da rinnovare in quanto ormai obsoleti.

Da parte sua il sindaco di Valenza, Maurizio Oddone, ha sottolineato di non aver messo in discussione l’operato di Contotto: “Abbiamo apprezzato quanto ha fatto per la città, ma la revoca si inserisce semplicemente nel normale avvicendamento della nuova amministrazione che lavorerà sull’Igiene ambientale a 360 gradi, con iniziative già avviate sul rispetto ambientale e l’immagine di una Valenza più bella e accogliente. Altri sono stati sollevati dal proprio incarico e ho già aperto il bando per la sostituzione”.

In città si fa il nome di Gian Paolo Lumi, vicepresidente della Provincia.

L’incarico di Contotto scadeva alla presentazione del bilancio a fine agosto. Dal 2015, da quando cioè Contotto è ad di Amv Igiene ambientale, ci sono stati miglioramenti pubblicati sul sito dell’azienda. Ma adesso la collaborazione è finita anche se lo stesso Contotto rimarca: “il regolamento comunale prevedeva la convocazione dei capigruppo consiliari per dare l’annuncio, evento che non si è verificato”.