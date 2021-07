A settembre due appuntamenti allo stadio “Girardengo” organizzati dall’Atletica Novese

Novi Ligure – Si terranno a settembre due manifestazioni, ormai divenute fisse, dell’Atletica Novese, organizzate in collaborazione e col patrocinio del Comune di Novi e in programma allo stadio “Girardengo”.

Il primo appuntamento sarà il Meeting Regionale su pista “5000 a coppie” a cambi liberi, sesto Memorial “Tiziana Illari”, in programma martedì 14 settembre e con partenza della prima batteria alle 19:45. Ritrovo alle 18 allo stadio “Girardengo”, iscrizioni last minute e conferma preiscrizioni dalle 18 alle 19 del 14 settembre.

Quota d’iscrizione: 8 euro a coppia senza riconoscimento con preiscrizione entro la mezzanotte del 12 settembre; 10 euro a coppia senza riconoscimento per le iscrizioni Last Minute.

Alla gara di staffetta a coppie potranno partecipare solo tesserati Fidal. I cambi degli staffettisti possono essere effettuati ogni 400 mt o multipli senza vincoli di percorrenza individuale. Il cambio degli atleti non avverrà passandosi il testimone ma il concorrente partirà appena il compagno che sta arrivando oltrepasserà la prima linea della zona cambio. Le coppie saranno inserite nelle categorie Fidal di appartenenza calcolando la media dell’anno di nascita dei due atleti (es. atleta del 1982 con atleta del 1952 – 36 e 66 anni e quindi 102:2 = SM50) come previsto dal regolamento della Fidal sulle staffette.

Premiazioni: un cesto di prodotti enogastronomici per la prima coppia maschile classificata; un cesto di prodotti enogastronomici per la prima coppia femminile classificata; un cesto di prodotti enogastronomici per la prima coppia mista.

Per la manifestazione vigono norme e regolamenti Fidal. Non è previsto servizio di spogliatoi, docce, deposito borse. Il ristoro sarà in busta chiusa e la consegna pettorali, le operazioni di partenza, le premiazioni si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme anti pandemia secondo ultimo DPCM (autocertificazione da consegnare obbligatoriamente e reperibile su www.atleticanovese.it.

Il secondo appuntamento, sempre al “Girardengo”, sarà venerdì 24 settembre, il 14° Meeting Regionale in pista, 2° memorial Pio Giovanni Scarsi e 6° memorial Renato Martini valido per i 3000 metri femminili e i 5000 metri maschili.

Programma della manifestazione:

ore 18:30 ritrovo e ritiro buste con pettorali. Ore 20 Partenza Serie Miglio Femminile (partendo dai tempi di accredito più elevati). A seguire partenza Serie Miglio Maschile (partendo dai tempi di accredito più elevati). Ore 21 partenza 3000 m Femminili (con un massimo di 15 iscritte). Ore 21:15 partenza 5000 m Maschili (con un massimo di 40 iscritti).

Iscrizioni: entro la mezzanotte di martedì 21 settembre tramite la sezione dedicata on-line della propria società o tramite e-mail a atleticanovese@atleticanovese.it.

È obbligatorio comunicare il tempo di accredito sui 1500mt e compilare l’autocertificazione covid da consegnare all’ingresso del ritrovo di partenza. L’autocertificazione è scaricabile al seguente link: http://www.fidal.it/upload/files/2020/Autodichiarazione.pdf.

Quote iscrizioni: quattro euro senza riconoscimento, due euro per la categoria Cadetti/e per i possessori di passaporto Club del Miglio. La quota d’iscrizione può essere versata il giorno della gara al ritiro dei pettorali che saranno consegnati ad un solo responsabile per società pagando la quota di iscrizione totale.

Le premiazioni saranno effettuate al termine delle batterie secondo un protocollo di sicurezza per evitare contatti ed assembramenti. Per la manifestazione vigono norme e regolamenti Fidal. Non è previsto servizio di spogliatoi, docce, deposito borse. Il ristoro sarà in busta chiusa e la consegna pettorali, le operazioni di partenza, si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme anti pandemia secondo l’ultimo DPCM.