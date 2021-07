Agricoltore di Strevi muore schiacciato da un trattore mentre lavora in vigna

Strevi – Tragico incidente, ieri sera intorno alle otto e mezza, nella vigna di un’azienda agricola di Strevi. Un agricoltore di 54 anni, Giuseppe Angelo Ivaldi, di Strevi, ha perso la vita schiacciato dal trattore che stava guidando.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Acqui Terme, che stanno svolgendo ulteriori accertamenti, l’uomo stava lavorando alla guida del pesante mezzo quando all’improvviso un cingolo è finito in un canale di scolo facendo ribaltare il trattore e sbalzando fuori l’uomo che è morto schiacciato.

Sono in corso indagini. L’intervento dei soccorritori e forze dell’ordine si è concluso verso mezzanotte. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche personale dello Spresal e i Vigili del Fuoco.

La salma, al momento, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il cingolato è sotto sequestro in attesa di completare le verifiche. La vittima lascia moglie e due figli.