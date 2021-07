Annullata l’amichevole dei Grigi col Seregno in programma domenica 1 agosto, Eusepi al Palermo?

Alessandria – Variazione nel programma delle amichevoli estive dell’Alessandria. Il club grigio, con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali d’informazione, ha reso noto che è stata annullata l’amichevole col Seregno inizialmente programmata per domenica 1 agosto a Cantalupa. L’ultima amichevole prima dell’impegno ufficiale in Coppa Italia col Padova sarà quindi quella di sabato a Busto Arsizio con la Pro Patria.

Intanto sono in corso, in questi giorni, dialoghi tra l’Alessandria e il Palermo per lo scambio Umberto Eusepi-Roberto Crivello. In Sicilia finirebbe l’esperto attaccante, percorso inverso per il laterale sinistro, che Longo conosce dai tempi del Frosinone. Ma la strada pare essere in salita.