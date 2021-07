Bertram Derthona: l’allenatore Ramondino rinnova per altri due anni

Tortona – Altri due anni con la Bertram Derthona per coach Marco Ramondino. L’allenatore che ha portato il club tortonese di pallacanestro in Serie A ha, infatti, sottoscritto un contratto biennale.

Arrivato a Tortona nella stagione 2018/19, Ramondino ha guidato il percorso di crescita a livello sportivo e organizzativo intrapreso dal Club nelle ultime tre annate, coronate dal successo in Supercoppa LNP 2019 e dalla vittoria del campionato nel 2021. Risultati prestigiosi e storici, che avranno sempre un posto nella storia del Derthona Basket che si appresta a vivere il primo anno nel massimo campionato nazionale ancora insieme al proprio coach.