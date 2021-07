Grigi: quattro gol al Renate nella terza amichevole precampionato

Cantalupa – Con quattro gol l’Alessandria ha vinto la sua terza amichevole estiva. Oggi pomeriggio, mercoledì 28 luglio, a Cantalupa, i Grigi hanno incontrato il Renate, formazione di serie C reduce dal prestigioso successo con il Brescia di sabato scorso.

L’incontro si è concluso sul punteggio di 4-1 ed i Grigi sono passati in vantaggio al 16’ con Lunetta, hanno raddoppiato con Mustacchio al 35’ ed arrotondato il punteggio con Giorno al 38′ ed Arrighini al 40’. Da segnalare che il portiere grigio Russo al 60’ ha parato un rigore a Galuppini, ma il Renate ha comunque trovato la via della rete al 74’ con lo stesso Galuppini.

Mister Longo ha leggermente variato la strategia rispetto alle due presenti uscite, nelle quali tra il primo ed il secondo tempo ha cambiato gli interpreti, ed ha concesso un maggiore minutaggio alla formazione schierata inizialmente cominciando la girandola delle sostituzioni solo al 65’.

Capitolo mercato: i Grigi hanno girato al Rimini il giovane portiere Christian Marietta, reduce da una stagione in Serie D con la maglia della Caronnese. La Lega B, infine, ha reso noti gli orari delle prime due giornate del campionato cadetto 2021/2022. L’Alessandria dovrà attendere domenica 22 agosto per fare il suo esordio nel torneo e poi giocherà uno degli anticipi il venerdì successivo.

Questo il dettaglio:

1° giornata: Benevento-Alessandria, domenica 22 agosto alle 20:30

2° giornata: Pisa-Alessandria, venerdì 27 agosto alle 18.

Alessandria: Russo (75’ Crisanto), Scognamillo (65’ Blondett), Di Gennaro (65’ Cosenza), Parodi, Mustacchio (65’ Podda), Giorno (70’ Poppa), Bruccini (65’ Filip), Lunetta (65’ Mora), Pierozzi, Eusepi, Arrighini. A disp.: Pisseri, Corazza, Prestia, Kolaj. All. M. Longo.

Renate: Drago (46’ Moleri), Anghileri (84’ De Meo), Silva (65’ Cugola), Ferrini (70’ Marafini), Ermacora (65’ Manarelli), Marano (46’ Sarli), Ranieri (65’ Rosa), Rada (Butti); Galuppini, Sorrentino, Costanzo (46’ Merletti). All. F. Parravicini.