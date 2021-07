Grigi: vicino l’ingaggio dell’attaccante della Juve Stabia Orlando

Alessandria – Spunta un altro nome per il reparto offensivo dell’Alessandria Calcio in vista dell’inizio del campionato di Serie B. Stando alle ultime indiscrezioni, comparse anche sul web, il club piemontese sarebbe molto vicino ad assicurarsi le prestazioni dell’attaccante Francesco Orlando, 25 anni, di proprietà della Salernitana e attualmente nelle file della Juve Stabia, club con cui, nell’ultima stagione di Serie C, ha realizzato sei gol e collezionato venticinque presenze.

La formula della trattativa dovrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della Salernitana.