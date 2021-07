Saamo: cessione del ramo d’azienda vicina, giochi chiusi forse già in settimana

Ovada – Si avvicina sempre più il traguardo della cessione del ramo d’azienda della Saamo, azienda ovadese che si occupa del trasporto pubblico sul territorio. Dopo anni travagliati a causa di problemi di bilancio e conti in rosso, la società, su pressione della Corte dei Conti, era stata messa sul mercato.

I giochi potrebbero chiudersi già in settimana con la formalizzazione della vendita alla Trotta Bus Services, colosso romano del settore che si è aggiudicato l’asta di cessione.

Un traguardo arrivato dopo quasi un anno di lavoro. La prima asta lo scorso 24 novembre, aggiudicata alla Trotta, poi l’entrata in scena di Autostradale che aveva esercitato il diritto di prelazione e, a marzo, altro colpo di scena col liquidatore che aveva giudicato la prelazione non applicabile per la mancanza di requisiti. A maggio il Tar aveva respinto il ricorso di Autostradale che si era poi appellata al Consiglio di Stato. Un’ultima incognita, questa, che potrebbe ancora prolungare il passaggio di Saamo a Trotta. L’iter di cessione, comunque, procede lo stesso e i sindaci sembrano fiduciosi che non ci saranno altri colpi di scena.