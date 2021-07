Trattativa sindacale saltata e i lavoratori della Cabilog e Cabiati di Occimiano sono pronti al blocco totale

Alessandria – Si è risolto in un nulla di fatto il tentativo di trattativa, oggi pomeriggio in Prefettura, tra il sindacato Adl Cobas e l’azienda Cabilog e Cabiati di Occimiano, specializzata nel trasporto di container.

Da inizio settimana i camionisti sono, infatti, in sciopero e in presidio permanente davanti ai cancelli dell’azienda per invocare il rispetto del Contratto collettivo nazionale di settore, un’indennità di trasferta di 45 euro giornalieri, il corretto pagamento di malattia, infortunio e straordinari. Questo pomeriggio una parte dei dipendenti ha protestato anche sotto la Prefettura di Alessandria, in attesa di buone notizie dai delegati sindacali. Tra le parti c’è, invece, stata una rottura totale.

Secondo quanto riferito da Claudio Sanita, sindacalista di Adl Cobas, l’azienda non avrebbe voluto sentire ragioni e sarebbe stato proposto un nuovo incontro il 10 settembre. Una decisione ritenuta inaccettabile e che dunque, secondo quanto riferito da Sanita, spingerà i lavoratori a proseguire lo stato di agitazione, attuando il blocco totale della fabbrica.