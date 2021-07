Acquista una piscina on line che non c’è, denunciato il venditore

Casale Monferrato – Non aveva nessuna difficoltà a fare forti sconti perché la merce in vendita on line non esisteva. Così ieri, a seguito di accertamenti, l’Ufficio Controllo del Territorio della Polizia di Stato di Casale Monferrato ha denunciato un uomo di 35 anni residente a Crotone che, attraverso un sito di annunci online associato a contatti telefonici e codice IBAN per il pagamento, poneva in vendita una vasta gamma di piscine fuori terra. Approfittando di prezzi concorrenziali e della simulata momentanea indisponibilità, sul mercato presso altri venditori di piscine, ha posto in essere numerose truffe in tutta Italia. Le trattative correvano telefonicamente e quando, sul conto o sulla carta prepagata del truffatore veniva accreditato il corrispettivo dovuto, il gioco era fatto perché alla vendita, non seguiva la consegna. Quando l’acquirente lamentava il ritardo, l’astuto truffatore inizialmente tergiversava con false promesse, per poi bloccare l’acquirente e sparire nel nulla. Il venditore, già più volte segnalato per fatti analoghi da diversi uffici di Polizia del territorio nazionale, è stato denunciato dal personale del Commissariato di Casale Monferrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli per il reato di truffa. La vittima, una casalese di 54 anni, volendo una piscina gonfiabile da posizionare nel giardino della sua abitazione, aveva risposto a un’inserzione su un di un sito di annunci, relativa ad una piscina gonfiabile per un costo di circa 600 euro; corrispettivo che la donna ha versato, come concordato col venditore, tramite bonifico, per poi scoprire amaramente di essere stata raggirata.