Bertram Derthona: Massimo Galli è il nuovo vice allenatore

Tortona – Continua a delinearsi la struttura della Bertram Derthona in vista del prossimo campionato di Serie A di pallacanestro. Il club bianconero ha, infatti, inserito Massimo Galli nel proprio staff tecnico, col ruolo di vice allenatore della prima squadra.

Nato a Varese, Galli, 61 anni, ha iniziato la propria carriera nel settore giovanile della Pallacanestro Varese, di cui è stato responsabile e con cui ha vinto quattro Scudetti. A livello senior, ha allenato la Pallacanestro Varese, vincendo la Supercoppa Italiana, il Campus Varese e Busto Arsizio, in B2, Bisceglie (A Dilettanti), Rimini (Legadue), Forlì (DNA Gold) e Chieti (LNP Silver e A2). Ha iniziato la stagione 2018-2019 da capo allenatore della VL Pesaro, esperienza terminata nel gennaio 2019.

Da assistente ha fatto parte degli staff della Pallacanestro Varese, con cui ha conquistato lo Scudetto della stella nel 1999, Rimini in Legadue prima di diventare capo allenatore della squadra, Biella in Serie A, Sant’Antimo e Forlì in Legadue.

Nelle ultime due stagioni è entrato a fare parte dello staff dell’Umana Reyer Venezia, col ruolo di assistente allenatore di Walter De Raffaele.