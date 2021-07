Occimiano – Nel corso di un servizio finalizzato al controllo delle leggi in materia ambientale i Carabinieri di Occimiano hanno denunciato, per inosservanza delle prescrizioni sul trasporto dei rifiuti, un uomo di 46 anni e uno di 43. Durante un controllo del camion di proprietà dell’impresa del quarantaseienne, i militari hanno scoperto che trasportavano senza autorizzazione un carico di rifiuti non pericolosi, composto da rottami ferrosi, legno, polistirolo e sterpaglie.