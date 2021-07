Per sfuggire all’arresto simula di essere in Francia ma è ugualmente rintracciato e condotto in carcere

Casale Monferrato – Al termine di articolare ricerche, la Sezione Investigativa della Polizia di Casale ha arrestato, nei giorni scorsi, il quarantaquattrenne rom M.C. con l’accusa di furto aggravato e lesioni.

Tutto era iniziato lo scorso 20 luglio quando la Polizia monferrina aveva iniziato a cercarlo nelle zone solitamente frequentate da lui e dai suoi connazionali, ossia piazza Castello e zone limitrofe. Due giorni dopo, in Commissariato era arrivata una telefonata dell’uomo che chiedeva il perché gli agenti lo stessero cercando con insistenza. La telefonata arrivava dalla Francia, più precisamente da un campo nomadi dell’area di Parigi, tant’è che M.C. aveva riferito di trovarsi in quella località. In realtà, secondo quanto scoperto dagli agenti casalesi, è apparso assai più probabile che la telefonata fosse stata commissionata ad un complice dallo stesso ricercato per simulare la sua presenza all’estero. Poiché la cosa appariva poco credibile e considerato il fatto che il rom ha numerosi familiari nell’area casalese, le ricerche proseguivano e alla fine il quarantaquattrenne era stato rintracciato il 27 luglio, al mattino.

Portato in Commissariato, è stato poi condotto in carcere a Vercelli per scontare la condanna ad anni 1 e mesi 7 di reclusione per furto aggravato e lesioni.