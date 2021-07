Pitbull dell’unità cinofila stacca un piede a un agente penitenziario del carcere di Quarto d’Asti

Asti – Grave episodio, ieri mattina, nel carcere di Quarto d’Asti. Un pitbull di grandi dimensioni, impiegato nell’unità cinofila della polizia penitenziaria astigiana, ha staccato a morsi il piede di un poliziotto.

L’uomo è stato subito soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino dove sempre ieri è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I medici sono riusciti a riattaccargli parte della gamba. La prognosi è di 90 giorni, salvo complicazioni e potenziali infezioni dovute al fatto che l’arto è stato staccato a morsi dall’animale.

Il fatto ha generato paura e apprensione all’interno degli ambienti del carcere astigiano. Il pitbull, prelevato da un canile, stando alle informazioni raccolte dall’Osapp, Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria, sarebbe stato più volte segnalato per l’aggressività mostrata nei confronti del personale in servizio al carcere. Il sindacato auspica che siano effettuati, con urgenza e puntualità, gli accertamenti rispetto alle eventuali responsabilità del caso ed esprime vicinanza e solidarietà nei confronti del collega rimasto ferito.