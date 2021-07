Bertram Derthona: conferme e nuovi arrivi nello staff per il prossimo campionato di Serie A

Tortona – Continuano le novità e le conferme all’interno dello staff della Bertram Derthona che quest’anno disputerà il suo primo campionato di pallacanestro in Serie A.

Vittorio Perticarini sarà il Direttore Sportivo del Club bianconero anche nella massima serie mentre nell’ottica di crescita della struttura, la Bertram ha inserito nel proprio staff il giovane Lorenzo Sorteni, che ricoprirà l’incarico di Team Manager. Ventiquattro anni, Sorteni ha studiato Economia Aziendale e Management, specializzandosi poi in “International Sport & Event Management”. Una volta completati gli studi, ha iniziato a lavorare nel marketing e adesso è approdato al Derthona per iniziare una nuova avventura.

Per quanto riguarda le conferme Vanni Talpo, nelle due ultime annate vice allenatore di coach Marco Ramondino, quest’anno ricoprirà il ruolo di assistente allenatore. Negli anni trascorsi a Tortona Talpo ha conquistato la Coppa Italia di A2 nel 2018, la Supercoppa LNP nel 2019 e la promozione in Serie A nel 2021. Nel 2020-2021 è stato anche capo allenatore della squadra, in sostituzione di coach Ramondino, nella partita casalinga contro la Tezenis Verona e nella successiva trasferta a Mantova.