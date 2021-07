Calcio Promozione: altri quattro arrivi in casa Valenzana Mado

Valenza – Continua ad essere vivo il mercato estivo della Valenzana Mado in vista dell’inizio del campionato di Promozione 2021-2022.

Gli ultimi arrivi in casa orafa sono quelli dell’ex HSL Derthona Danny Magnè, difensore di 31 anni reduce da due promozioni consecutive, del centrocampista Alessandro Rizzo, di Cesare Fiore, attaccante classe 2000 e Momo Misbah, classe 2002, centrocampista, entrambi in prestito dal Casale.